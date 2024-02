Droga in tasca e insulti ai carabinieri: 33enne si mette nei guai

I carabinieri della stazione della Maddalena hanno denunciato a piede libero un 33enne originario del Pakistan.

L'uomo, con precedenti e irregolare in Italia, è stato sorpreso con una modica quantità di hashish dai militari ed è stato segnalato come assuntore di droga. Ha però reagito male alla perquisizione e ha cominciato a insultare i carabinieri, motivo per cui è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato due persone per evasione. Curioso il caso di un 40enne che si è presentato davanti al carcere di Marassi chiedendo di essere arrestato perché esasperato dalla convivenza forzata, causa arresti domiciliari, con la propria compagna.

