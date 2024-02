"Meglio in cella che con la mia compagna", la strana richiesta davanti al carcere

"Non ne posso più di convivere con la mia compagna, rimettetemi in carcere". Un uomo di 40 anni, italiano, si è presentato davanti al penitenziario di Marassi, chiedendo di essere messo in cella, tra lo stupore dei presenti.

L'uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari a Genova, è stato così arrestato per evasione dai carabinieri del nucleo radiomobile. Secondo quanto ha raccontato sarebbe scappato di casa dopo l'ennesimo diverbio con la propria convivente.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato anche un 60enne italiano che si trovava agli arresti domiciliari a Lavagna. L'uomo è stato portato nel carcere di Marassi per le ripetute violazioni della misura.

