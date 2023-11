Darsena e Fiumara: spacciatori fermati dai carabinieri, uno è minorenne

Arresti e denunce nelle ultime ore nel corso dell'attività di controllo e prevenzione allo spaccio di droga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Genova.

In Darsena, al Belvedere Pertusio, è stato arrestato un 35enne originario del Senegal, con precedenti, perché trovato in possesso di 60 dosi di crack e oltre 600 euro in contanti. L'uomo, irregolare in Italia, era anche sottoposto al divieto di dimora a Genova.

A Sampierdarena, invece, è stato denunciato un minorenne originario dell'Egitto perché sorpreso ai giardini della Fiumara con 40 grammi di hashish. Si tratta di un giovane ospite di una comunità cittadina.

Durante i controlli svolti sul territorio i militari hanno anche eseguito quattro distinti ordini di carcerazione nei confronti di tre italiani e un marocchino. Gli arrestati, di età compresa tra i 58 e i 36 anni, risultano essere stati condannati definitivamente per reati contro il patrimonio, detenzione di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e per aver violato le prescrizioni delle pene alternative alle quali erano sottoposti. I tre italiani sono stati portati nel carcere di Marassi mentre lo straniero è finito agli arresti domiciliari.