Due uomini dispersi in mare: recuperato un corpo, proseguono le ricerche

Sono riprese questa mattina, domenica 24 settembre 2023, le ricerche di uno dei uomini dispersi in mare nella serata di venerdì. Si tratta di Radoslav Zielinski, polacco, 42 anni, e Jurii Katerynhyk, ucraino di 47. I due, operai edili che alloggiavano in una villa sul mare dove svolgevano lavori di ristrutturazione, erano stati trascinati in mare da un'ondata presso scalo Torre a Pieve Ligure.

Nella mattinata di sabato 23 settembre un velista aveva individuato una sagoma in mare al largo di punta Vagno in corso Italia e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco aveva confermato che si trattava di un corpo, con buona probabilità, di uno dei dispersi, successivamente recuperato dalla Capitaneria di Porto. Il cadavere non è ancora stato identificato, ma potrebbe trattarsi del 42enne.

Nel pomeriggio sono proseguite, anche con l'ausilio dei Droni dei Sapr dei vigili del fuoco (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) le ricerche del secondo disperso. La centrale operativa ha confermato che le ricerche riprendono stamattina. Impegnati, oltre ai pompieri, anche guardia costiera e carabinieri.