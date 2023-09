Detenuto tenta la fuga: rincorso e bloccato da un ispettore che resta ferito

Lunedì mattina un detenuto di origini magrebina, nel carcere di Marassi, arrivato al piano terra ha cercato di eludere i controlli e tentato la fuga verso il corridoio che porta all’esterno. È stato rincorso e bloccato dall’ispettore di sorveglianza generale, che però nel tentativo di fermarlo si e? lesionato due costole e provocato una distorsione alla caviglia. Trasportato al pronto soccorso ha riportato 12 giorni di prognosi.

A riferirlo, Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa polizia penitenziaria.

"Immediatamente è intervenuto a supporto dell’ispettore il personale di polizia penitenziaria, che ha assicurato il detenuto alla propria camera detentiva. Questa e? la polizia penitenziaria, questi sono gli uomini e le donne che a Marassi possiamo definire eroi. Rivolgiamo un ennesimo appello al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al governo tutto affinche? si adottino concrete iniziative di carattere emergenziale che mirino da un lato a immediate assunzioni straordinarie per potenziare concretamente, al di la? dei proclami, il corpo di polizia penitenziaria, mancante di ben 18mila unita?, e dall’altro a riforme complessive che possano imprimere efficacia all’esecuzione penale e, in particolare, a quella inframuraria anche attraverso la revisione del modello custodiale e l’efficace gestione dei detenuti malati di mente. Un istituto come quello di Marassi che conta la presenza di 715 detenuti, praticamente esauriti i posti per eventuali arrestati. Piu? che fantasticare sull’utilizzo di caserme e nuove strutture, sarebbe doveroso consentire l’adeguata gestione di quelli esistenti", conclude Pagani.