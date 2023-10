Detenuto scappa da permesso premio e arriva fino a Genova: rintracciato e arrestato

Era riuscito a fuggire dal carcere della Spezia arrivando fino a Genova il detenuto di 26 anni che è stato rintracciato e nuovamente arrestato ieri, mercoledì 11 ottobre.

Il ragazzo, di origini russe, era in carcere per furto, traffico di stupefacenti, atti osceni, danneggiamento, incendio e atti persecutori e avrebbe dovuto finire di scontare la sua pena nel 2029. È però fuggito da un permesso premio di quattro ore, in cui era accompagnato da quattro assistenti volontari, ed è stato fermato a Genova e portato nel carcere di Marassi. Prima del nuovo arresto ha anche cercato di ingannare la polizia dichiarando una falsa identità.

"Ci sarà tempo e modo per approfondire la dinamica - è il commento di Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria - ma certo questo è l'ennesimo episodio che mette a nudo il fallimento totale di carceri colabrodo che non assolvono minimamente alla loro funzione".

Pagani torna a chiedere un decreto carceri che consenta urgenti assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, la dotazione di equipaggiamenti e tecnologie adeguati: "Alla Spezia sono presenti 157 detenuti ove permangono gravissime problematiche strutturali, mentre Marassi ha ampiamente superato quota 700 detenuti ed entrambi gli istituti hanno esaurito i posti letto".