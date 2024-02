Amt, la denuncia dei sindacati: "Aggredito nostro rappresentante in assemblea"

"Un gruppo molto limitato di lavoratori, palesemente già organizzato e coordinato, ha aggredito fisicamente un rappresentante sindacale": questa è la denuncia dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, dopo le assemblee con i lavoratori svolte al deposito Amt delle Gavette nella giornata di ieri, 7 febbraio.

Le assemblee servivano a illustrare i contenuti del verbale di riunione sottoscritto dai sindacati con Amt sull'istituzione temporanea di turni che prevedono lo spostamento del personale dal deposito di Gavette a quello di Campi, "azione necessaria a causa dei lavori previsti per il rifacimento dell’impianto conseguente al progetto 4 assi" specificano i sindacati.

Nel pomeriggio, l'aggressione: "Nel corso della giornata l’assemblea si è svolta regolarmente, nonostante il tentativo di qualcuno di non consentire ai lavoratori di poter essere messi a conoscenza dei contenuti del verbale sottoscritto. Nel corso dell’assemblea pomeridiana, un gruppo molto limitato di lavoratori palesemente già organizzato e coordinato ha aggredito fisicamente un rappresentante sindacale di una delle scriventi. Il fatto accaduto è intollerabile in quanto il comportamento 'squadrista' messo in campo da pochissime persone è, prima di tutto, lesivo del valore etico e sociale che la categoria degli autoferrotranvieri ha sempre dimostrato e che continua a dimostrare ogni giorno, e inoltre è sfociato in un deprecabile atto di violenza fisica che deve essere sempre e comunque condannata".

"Continueremo a tutelare a testa alta tutti i lavoratori - continuano i sindacati in una nota - svolgendo compiutamente il difficile compito di rappresentarne gli interessi e le istanze. Al collega aggredito, che si è già rivolto agli organi competenti per denunciare l’accaduto, va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà".