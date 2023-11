Uccise vicino di casa, l'omicida va ai domiciliari

Uccise il vicino di casa al culmine di una lite. Sergio Frisinghelli, 58 anni è tornato nel condominio di via Costamezzana a Santa Margherita, dove quest'estate si è consumato il delitto e ha perso la vita con due coltellate il 35enne Alessio Grana.

L'omicida si trova ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che ne monitora gli spostamenti. Durante il trasferimento, ha avuto un breve incontro con sua figlia, ma secondo le restrizioni imposte dal dispositivo, non può avere contatti con nessuno tranne il suo avvocato, Claudio Zadra.

Sin dal momento del fermo, lo scorso 19 agosto, Frisinghelli ha sostenuto di aver agito per legittima difesa. Tuttavia, la procura ha condotto approfondite indagini tecniche per verificare questa versione dei fatti. Le tensioni nel condominio erano iniziate dalla mattina ed erano culminate nel tragico confronto sul ballatoio.

Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Luisa Camposaragna, aveva convalidato l'arresto il 25 agosto scorso. La decisione era stata presa subito dopo un interrogatorio in cui Frisinghelli aveva nuovamente ribadito di essere stato attaccato in casa da Alessio Grana e di aver reagito alle aggressioni con due coltellate, invocando la legittima difesa. L'autopsia sul corpo di Grana aveva confermato che la causa del decesso era stata una coltellata al cuore, rilevando anche una ferita alla gola.

A inizio settembre, gli investigatori erano tornati insieme a Frisinghelli in via Costamezzana per ricostruire gli eventi dell'aggressione. Le simulazioni avevano sollevato dubbi sulla tesi della legittima difesa. In seguito, il procuratore Luca Scorza Azzarà, che sta seguendo il caso, aveva deciso di non effettuare ulteriori perizie e ora sembra vicino a concludere le indagini.

Frinsinghelli è molto conosciuto nella cittadina del levante dove si era impegnato nella protezione civile ricevendo anche un riconoscimento dopo l'emergenza covid e dove faceva il dj per feste private.