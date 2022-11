Risse e consumo di droga e alcol, via Gramsci "una brutta cartolina"

Via Gramsci "non può essere più una brutta cartolina della nostra città". Mosso da questa convinzione, il consigliere comunale della Lega Federico Bertorello ha presentato un'interpellanza in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 29 novembre 2022.

Bertorello ha spiegato di voler porre all'attenzione una situazione nota a tutti sulla sicurezza urbana del centro storico. "Il problema è molto complesso, il tema è che la situazione è pericolosa per i commercianti e i residenti. Occorre una riqualificazione di via Gramsci che è il primo accesso dei turisti che scendono dalle navi da crociera", ha spiegato Bertorello.

Secondo il consigliere non si può offrire come biglietto da visita risse tra bande anche in pieno giorno, e ricorda fatti di cronaca in cui i turisti si sono dovuti rifugiare nei negozi. Bertorello si auspica dunque che sulla zona di via Gramsci si possa intervenire a tutela del decoro urbano e anche a tutela delle attività legali e contro l'abusivisimo.

L'assessore Francesco Maresca ha risposto che l'amministrazione ha in atto un iter istituzionale con assessorati di riferimento, affermando che il centro storico, via Gramsci inclusa, è patrimonio cittadino. L'assessore Maresca ha riferito che gli assessori Campora e Gambino proprio oggi gli hanno rendicontato in merito alle azioni che si stanno mettendo in atto per presidiare il territorio insieme alle forze dell'ordine statali, anche per lo spaccio e il consumo di droghe insieme al personale dedicato (in borghese e non).

L'attività di prevenzione, dice Maresca, è massima, e il lavoro interforze continua anche con la guardia di finanza. Vengono effettuati controlli quotidiani per il consumo di alcolici e per fermare persone in evidente stato di ebrezza molesta, che comporta un allontanamento di 48 ore. Da parte dell'assessore all'ambiente Campora, fa sapere Maresca, si è avuta conferma di una pulizia quotidiana in periodo notturno di via Gramsci anche con l'utilizzo di una idropulitrice per disinfettare le zone più critiche.

Durante l'estate è stato effettuato un lavaggio a caldo, che è andato avanti fino a ottobre. Per quanto riguarda i rifiuti, invece, Amiu ha rafforzato il ritiro dei rifiuti, anche degli ingombranti, con sei nuovi punti ecovan di cui uno proprio in via Gramsci. Le esigenze sono grandi, dice Maresca, ma il lavoro dell'amministrazione per garantire il decoro e la sicurezza vanno avanti. Il consigliere Bertorello si è detto soddisfatto della risposta, poi ha affidato a una nota alcune considerazioni.

"La situazione - dichiara Bertorello - di grave degrado, che interessa via Gramsci e le zone limitrofe nel centro storico di Genova, non è più sostenibile. Con un'interpellanza ho chiesto al Comune di agire, anche in sinergia con le forze dell'ordine, per eliminare lo spaccio a cielo aperto, il consumo di alcol e droghe, che avviene a tutte le ore del giorno, e per migliorare il decoro urbano e la pulizia. Via Gramsci merita di essere riqualificata e restituita alla cittadinanza e ai turisti, visto che fra l'altro si trova in una zona centrale della città, una zona commerciale oltre che residenziale. Una zona turistica, trovandosi davanti al porto, che non può essere più una brutta cartolina della nostra città".