Spaccia eroina sull'autobus: minorenne nei guai

Un giovanissimo spacciatore è stato bloccato e denunciato dagli agenti della polizia locale a Sampierdarena. Da qualche settimana gli uomini del reparto sicurezza urbana tenevano sotto controllo il ragazzo, originario del Senegal, senza documenti e, secondo quanto ha dichiarato, minorenne.

Nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio 2023 è stato sorpreso in flagranza di reato mentre, a bordo di un bus in via Degola, cedeva eroina a un italiano. Il compratore si è accorto del controllo ed è scappato gettandosi in mezzo alla strada in piazza Montano evitando le auto in transito e mettendo a repentaglio la sua e l'altrui incolumità.

Il pusher è stato invece fermato mentre cercava di vendere altre dosi a una donna, sempre sullo stesso autobus. Gli agenti della locale hanno così trovato altro stupefacente e 275 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione domiciliare successiva ha infatti dato esito positivo con altra droga trovata, materiale per il confezionamento e 4mila euro in contanti nascosti nei vestiti e negli armadi. In accordo con la procura dei minori è scattata la denuncia a piede libero del venditore, fermato insieme a un altro senegalese che viveva nella stessa casa, anche lui irregolare.