Tragedia in mattinata: 75enne cade da una scala e muore

Tragedia a Davagna durante la mattinata di sabato 17 giugno 2023, un uomo di 75 anni è morto dopo essere caduto da una scala da un paio di metri di altezza.

Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, in frazione Meco, è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 1, l'ambulanza della Croce Rossa di Davagna e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Per l'anziano, purtroppo, non c'era più nulla da fare e tutti i tentativi si sono rivelati vani, è stato constatato il decesso.

A Davagna sono intervenuti anche i carabinieri per i necessari accertamenti.