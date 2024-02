Auto in fiamme nel box dove ci sono anche bombole gpl

Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio 2024 i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti a Davagna, in via Valle, per l'incendio di una vettura in un box. L'incendio si è sviluppato mentre all'interno vi era una donna disabile, che è stata portata in salvo da un vicino di casa.

I vigili del fuoco hanno operato per estinguere l'incendio e durante le operazioni di spegnimento sono state rinvenute diverse bombole di gpl, che fortunatamente non sono esplose. Il fumo sviluppatosi nell'incendio ha invaso anche l'abitazione soprastante. La vettura e il box sono andati completamente distrutti.

I vigili del fuoco ricordano che le bombole definite vuote, non lo sono mai completamente, in quanto il gas infiammabile occuperà comunque tutto il volume della bombola, rendendola comunque pericolosa se coinvolta in un incendio.