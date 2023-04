Spaccia nel centro storico e manda all’ospedale un poliziotto

Due arresti per spaccio nel centro storico nella notte.

I poliziotti del commissariato centro insieme con gli agenti della polizia locale hanno fermato due stranieri in possesso di dosi di hashish, cocaina ed eroina.

Il primo arresto è avvenuto in zona Darsena dove un uomo del Camerun ha opposto resistenza alle forze dell’ordine e, dopo una violenta colluttazione, ha mandato all’ospedale un agente.

Il poliziotto ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate. Il secondo episodio è avvenuto all’incrocio tra via delle Compere e piazza Banchi: fermato un tunisino colto in flagrante. Gli arrestati sono stati processati per direttissima questa mattina.