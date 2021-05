Darsena, controlli dei carabinieri: una denuncia per spaccio

Controlli dei carabinieri nella zona tra la zona Belvedere Vittorio Pertusio e Calata Darsena, nei giorni scorsi i pescatori avevano nuovamente denunciato alcune problematiche tra reti rotte e rifiuti sparsi nella zona in cui lavorano quotidianamente.

I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contenimento del degrado urbano e alla repressione dello spaccio di droga hanno controllato una cinquantina di persone, fra questi un 24enne di origini senegalesi, con precedenti, è stato trovato in possesso di sette dosi di “hashish” per un peso complessivo di 4 circa grammi circa e di una modica somma di denaro, il tutto sequestrato.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per “detenzione ai fini di spaccio”. Complessivamente sono stati impiegati quindici carabinieri della compagnia Genova Centro, con il supporto dei colleghi del Cio di Firenze, sette mezzi (tra cui la stazione mobile) e i Militari dell’esercito.