Ponte crollato a Baltimora: la solidarietà di Genova, città gemellata

Disastro nel Maryland, negli Stati Uniti. Il ponte Francis Scott Key a Baltimora, che attraversa il fiume Patapsco, è crollato dopo essere stato colpito da una grande nave portacontainer. L'incidente è avvenuto intorno all'1.30 locali (le 6.30 italiane) di martedì 26 marzo 2024.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della polizia. Alcuni veicoli sarebbero finiti in acqua dopo il crollo: le operazioni sono ancora in corso e al momento non è si hanno notizie ufficiali su eventuali vittime o feriti.

"Genova è vicina a Baltimora, colpita questa notte da un'immane tragedia. Baltimora è una città degli Usa gemellata con Genova dal 1985. Seguiamo con apprensione gli aggiornamenti della situazione, mostrando tutta la nostra vicinanza al popolo americano", ha commentato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Il crollo odierno riporta alla mente dei genovesi le tragedie, capitate negli ultimi anni, ovvero il ponte Morandi, il cui collasso, avvenuto il 14 agosto 2018, ha provocato la morte di 43 persone, e quello della torre piloti, urtata dalla nave cargo Jolly Nero il 7 maggio 2013, spezzando nove vite.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp