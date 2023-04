Escursionista 69enne cade sul monte di Portofino, soccorsa con l'elicottero

Nel pomeriggio di sabato 15 aprile 2023 una donna di 69 anni che percorreva un sentiero in località Crocetta Bocche sul monte di Portofino ha avuto bisogno di assistenza a causa di una caduta.

In prima battuta è giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo mentre dal cielo è arrivato l'elicottero Drago 60, poco dopo si è unito al gruppo di soccorritori anche il soccorso alpino.

L'escursionista è stata stabilizzata dal medico dell'elicottero e successivamente, dopo essere stata posta in barella, è stata verricellata a bordo del mezzo aereo da parte degli elisoccorritori, per il trasporto in ospedale.