Furto nella notte alla Croce Verde Pegliese: bottino da 2.500 euro

Furto nella notte presso la sede della Croce Verde Pegliese che, attraverso una nota pubblicata sui canali social, ha denunciato il fatto alla cittadinanza del quartiere. Attivata anche una raccolta fondi.

"Stanotte, approfittando del fatto che la squadra di turno era in servizio - si legge nella lettera firmata dal consiglio di amministrazione della Croce Verde Pegliese - ignoti hanno forzato il lucchetto del cancello, rotto la serratura della porta della segreteria, aperto il lucchetto della vetrinetta e rubato la moneta contenuta negli appositi blister".

Nota che poi prosegue: "Nel condannare fermamente questo gesto non solo per il danno economico procurato al sodalizio, valutabile intorno ai 2.500 euro frutto delle donazioni dei cittadini pegliesi e non che hanno usufruito del servizio vaccinale, ma soprattutto per il danno morale subito. Noi siamo disponibili a dare il nostro aiuto a tutti indistintamente, ma non sopportiamo il fatto di dover subire questi gesti ignobili e vigliacchi da parte di persone meschine".

"Contiamo fortemente - conclude la Croce Verde Pegliese - sull'aiuto della cittadinanza per il recupero del danno economico, e nello stesso tempo vogliamo dire ai vigliacchi che la nostra missione di volontariato e solidarietà non subirà nessuna sosta, come del resto facciamo dal lontano 1909".