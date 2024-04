Stazione metro a Corvetto, trasloco forzato per alcuni alberi

La stazione della metropolitana, in via di realizzazione a Corvetto, che impatto avrà sugli alberi presenti sulla piazza? Questa, in sintesi, la domanda posta in consiglio comunale (seduta di giovedì 4 aprile 2024) dalla consigliera della lista Rosso-Verde, Francesca Ghio alla giunta.

La risposta è arrivata dall'assessore alle Manutenzioni, Mauro Avvenente. "Il progetto definitivo per il completamento della stazione di piazza Corvetto prevede l'espianto e il trapianto immediato a cura di Aster di quattro lecci e una palma da datteri - ha spiegato l'assessore -, collocati nell'aiuola detta collo d'oca. Tale previsione è stata confermata nel progetto esecutivo e Aster ha individuato come luogo di ricollocazione della palma da datteri l'aiuola a sud di Villa Croce, mentre per i lecci il mantenimento in vivaio per garantire una migliore conservazione radicale e un minore stress da trapianto".

"Prima dell'avvio dell'espianto - chiarisce Avvenente - è stata effettuata un'ulteriore verifica sullo stato fitosanitario degli alberi e per uno dei lecci è stata constatata la morte in piedi. Pertanto è stato abbattuto e a fine lavori verrà individuato un nuovo albero, con le medesime caratteristiche. Dal 6 dicembre 2023 sono stati spostati gli altri lecci e anche in questo caso le indagini fitosanitarie hanno rilevato problemi significativi".

"Per quanto riguarda la rizollatura della palma da datteri, invece, è stata riscontrata una presa di fiori e di sfarfallamenti di punteruolo rosso con il rischio che la pianta possa subire gli effetti nefasti di questo parassita. La palma non è stata dunque ripiantumata a Villa Croce - conclude l'assessore -, ma portata in vivaio per essere tenuta sotto osservazione e per essere sottoposta a interventi fitosanitari: se la pianta dimostrerà di poter sopravvivere sarà reimpiantata, altrimenti sarà piantata un'altra palma di analoga dimensione e tipologia".