Alla manifestazione no-green pass con un cutter, denunciata

Un'altra denuncia in risposta al corteo non autorizzato contro il green pass a Genova.

Una manifestante, italiana di 46 anni tra le promotrici del corteo non autorizzato, è stata denunciata dalla polizia e ha ricevuto un foglio di via della durata di tre anni.

La donna è stata fermata dagli agenti che le hanno spiegato che la manifestazione non era stata autorizzata. La promotrice per tutta risposta ha incitato i partecipanti a proseguire la marcia. I poliziotti l'hanno controllata e in tasca le hanno trovato un cutter di nove centimetri. A quel punto è scattata la doppia denuncia e il foglio di via con divieto di ritorno a Genova per tre anni.