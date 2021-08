Balli proibiti in un locale a Cornigliano, quattro sanzioni

Servizio notturno per la polizia, coordinato dal Commissariato Cornigliano a cui hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, la Divisione P.A.S., la Polizia Locale e un’unità cinofila della Guardia di Finanza, in zona Campi e Sampierdarena.

Controllati complessivamente 4 locali e identificate 33 persone di cui 20 con precedenti penali; contestate 6 violazioni amministrative di cui 4 inerenti la normativa anti-covid, tutte elevate all’interno di un locale in Corso Perrone, poiché l’esercente ha fatto entrare un avventore sprovvisto di green pass e per questo sanzionato, ha permesso che i clienti ballassero all’interno e non ha esposto la cartellonistica anti-covid senza mettere a disposizione l’igienizzante mani.