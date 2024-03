Neopatentato perde il controllo e fa filotto, positivo all'alcol test

Incidente prima dell'alba di domenica 24 marzo 2024 in corso Monte Grappa. Un giovane alla guida di un'auto ha perso, per ragioni da chiarire, il controllo del mezzo, urtando alcuni veicoli in sosta.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 4.45. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Squadra emergenze Ov, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

Il giovane è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove è stato medicato e sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo.

In quanto neopatentato, il giovane non avrebbe dovuto toccare alcol e ora rischia una multa da 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente da un minimo di sei mesi a un anno e l'arresto fino a sei mesi. Dovrà inoltre risarcire i proprietari dei veicoli danneggiati.

