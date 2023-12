Ubriaco fradicio al volante vede la polizia e rimette in marcia, patente ritirata

Aveva la testa appoggiata al volante ma, quando gli agenti gli hanno bussato al finestrino per sapere se stesse bene, lui ha ingranato la marcia ed è ripartito. Uno 'start and go' durato per pochi metri in corso Marconi dato che gli agenti lo hanno fermato in breve tempo.

In seguito al controllo alcolemico, l'uomo è risultato con un tasso di tre volte superiore al consentito ed è scattato il ritiro della patente oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L'auto è stata affidata alla compagna che lo ha raggiunto.