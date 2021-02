Baracca in fiamme, la Foce invasa dal fumo

Un incendio è divampato in una baracca in corso Marconi lato mare. Poco prima della mezzanotte di giovedì il fumo ha invaso il quartiere della Foce e i residenti sono stati svegliati dalle sirene dei mezzi di soccorso in arrivo nella piazzetta dietro il ristorante "Da Giacomo".

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, sei pattuglie della polizia e un'ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti mentre le cause del rogo sono ancora da stabilire ma potrebbe trattarsi di un corto circuito elettrico.