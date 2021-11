Tentata rapina dopo la festa di Halloween: tre ragazzi minacciati con una bottiglia

Dopo la festa di Halloween in discoteca, la tentata rapina fuori da un locale in corso Italia.

Vittime tre giovani, due ragazzi e una ragazza, minacciati da due coetanei che, brandendo una bottiglia di vetro in mano, volevano tutti i loro soldi. La ragazza, però, ha tenuto sangue freddo ed è riuscita a chiamare il 112: una volante della polizia non si è fatta attendere.

I due si sono dati alla fuga ma sono stati fermati dagli agenti in una via di Albaro e arrestati per tentata rapina.