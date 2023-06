Rissa notturna sul bus, Ugl Fna: "Occorrono corse ogni 15 minuti e non ogni 25"

Rissa a bordo di un autobus in servizio sulla linea 1. È successo intorno all'1 di lunedì 12 giugno 2023 in via Cornigliano. L'autista è stato costretto a fermare il mezzo. Non si registrano feriti, ma una persona è stata soccorsa per intossicazione etilica e portata al Villa Scassi in codice verde.

"Gli autisti Amt - fanno sapere della segreteria Ugl Fna - sono esasperati dal comportamento dei passeggeri nelle ore serali. Dopo le 22 circa, i bus diventano teatro di violenze verbali e non solo; ultimamente si registrano risse tra passeggeri alticci ai danni di altri viaggiatori e spesso fumano spinelli tranquillamente in mezzo ai passeggeri. Come organizzazione abbiamo già denunciato lo spaccio a bordo!".

"Sempre più autisti seralisti (per scelta) stanno pensando di rinunciare ai turni serali - prosegue Ugl Fna - perché, frequentemente, i mezzi di trasporto della nostra azienda sono teatro di risse, musica alta a bordo ecc. A breve come organizzazione avremo il consueto incontro con l'amministrazione sulla sicurezza; ribadiamo, dunque, la necessità di sperimentare bodycam su base volontaria ai lavoratori; inoltre va fatto rispettare il regolamento di bordo, auspicando la prevenzione da parte delle forze dell'ordine".

"L'attuale frequenza di circa 25 minuti deve essere abbassata almeno a 15 minuti - chiede il sindacato -, così facendo i mezzi sarebbero più vivibili e più facilmente controllabili. Essendo i mezzi videosorvegliati e possibile accedere alle immagini in tempo reale, sarebbe opportuno che le autorità potessero accedere da remoto e al riscontro di vari reati. Procedere con l'identificazione e successivamente con le sanzioni del caso, poiché la tecnologia di oggi offre molte possibilità che vanno sfruttate. È questo che chiederemo alla riunione".

"Molti colleghi, se le cose non cambieranno, sono risoluti nelle loro richieste - spiega Ugl Fna -: non svolgere più i turni serali, decisione, che creerebbe un disservizio non da poco. La nostra organizzazione l'anno scorso aveva proclamato uno sciopero, per la prima volta nelle ore serali e nel fine settimana, se le cose non cambieranno ricorreremo nuovamente alla medesima protesta".

"Pretendiamo che i dipendenti operino in sicurezza e con la tranquillità che il ruolo richiede, trasportare centinaia di persone è una grossa responsabilità", concludono dalla segreteria Ugl Fna.