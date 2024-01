Evade dai domiciliari, il nipote chiama in commissariato e lo fa scoprire

Il clima in famiglia ora non sarà dei migliori, ma almeno giustizia è fatta. Come di consueto sabato 20 gennaio un uomo si è presentato al commissariato di Cornigliano per adempiere all'obbligo di firma. Ma questa volta la pratica non è andata via liscia.

Il piantone, una volta inserito il nominativo nel terminale, si è accorto che l'uomo aveva di recente ricevuto un aggravamento della misura, così ha chiamato i colleghi delle volanti, che hanno accompagnato a casa l'uomo, notificandogli l'aggravamento della misura.

Due ore più tardi in commissariato è arrivata una telefonata da parte del nipote dell'uomo, che spiegava come lo zio si fosse già allontanato da casa. Così gli agenti sono risaliti sulla volante e sono andati a cercare il soggetto.

Quest'ultimo non è stato trovato a casa, ma per strada. Fermato, ha iniziato a inveire, dicendo che non aveva alcuna intenzione di rispettare i domiciliari. Per questa volta se l'è cavata con una denuncia per evasione.