Rapine in serie con coltello e siringa: coppia di fidanzati in manette

Una coppia di fidanzati italiani, un uomo di 34 anni e una donna di 32, è finita in carcere perché ritenuta responsabile di una serie di rapine a negozi, cittadini e supermercati a luglio 2023. I due sono stati individuati grazie alle indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, e sono stati arrestati dalla polizia dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.

Due le rapine di coppia accertate, finora, dagli inquirenti. La prima il primo luglio nel centro storico. Un uomo era stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare denaro e telefono cellulare, indagini portate avanti dal commissario centro. La seconda il 12 luglio presso il supermercato Basko di passo Antiochia, dove l’uomo, sempre armato di coltello, si sarebbe fatto consegnare l’incasso di circa mille euro e lo smartphone del cassiere, con la complicità della donna che agiva come 'palo'.

L'uomo è anche accusato di aver commesso altre due rapina. La prima il 17 luglio nel supermercato Doro di via Murcarolo a Nervi con un bottino, dall'incasso, di 4.700 euro. La seconda il 22 luglio ai danni di una tabaccheria di via Don Orione, rimasta allo stadio del tentativo, perché, nonostante la minaccia di usare una siringa contro il titolare, la reazione di quest’ultimo che ha utilizzato una stampella per difendersi, ha indotto il rapinatore a desistere e fuggire.