Coppa Davis all'Italia: festa al Park Tennis e dedica al ligure Arnaldi a De Ferrari

Nella serata di lunedì 27 novembre 2023 piazza De Ferrari si è colorata di azzurro per celebrare Matteo Arnaldi, il tennista sanremese che ha contribuito al trionfo dell'Italia in Coppa Davis. Con la frase 'Grazie Arnaldi, la tua è la Davis della Liguria' il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione ha celebrato il campione ligure che, grazie alla vittoria contro Alexei Popyrin, ha spianato la strada al ritorno in Italia del trofeo dopo 47 anni. La vittoria porta anche la firma di Jannik Sinner, altro atleta particolarmente legato alla Riviera ligure dove si è allenato per anni.

Toti: "Arnaldi modello per i giovani, lo aspettiamo a Genova"

"Complimenti Matteo e un in bocca al lupo per le prossime sfide - dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro -. Sei un modello per i giovani che vogliono seguire la tua strada e un orgoglio per la Liguria: ti aspettiamo a Genova, in Regione, per poterci congratulare di persona con te".

Festa al Park Tennis Genova: "Musetti e Bolelli due di noi"

Festa anche al Park Tennis Genova perché tra gli eroi della Coppa Davis ci sono due giocatori che al Park sono di casa. Lorenzo Musetti e Simone Bolelli non sono solo due giocatrori tesserati per il Park Tennis Club. Sono due ragazzi da tanto tempo inseriti nel gruppo gialloblu e particolarmente affezionati al Circolo. Lorenzo Musetti è cresciuto nel Park. Qui ha spiccato il volo e anche al top del tennis mondiale ha sempre fatto tutto il possibile per partecipare al Campionato di Serie A1. Come lui anche Bolelli è molto legato ai colori gialloblu e a loro è arrivata subito la telefonata del presidente Federico Ceppellini, dopo l'impresa di Malaga.

"Siamo felicissimi per questa vittoria che è di tutto il movimento tennistico italiano e orgogliosi della presenza di due giocatori gialloblù nella rosa azzurra - sottolinea il presidente del Park Tennis Genova -. Lorenzo Musetti e Simone Bolelli hanno portato il loro contributo in tutte le fasi della Coppa e, come riconosciuto da tutti, hanno saputo costruire e cementare insieme ai compagni un gruppo solido, solidale che è stato il vero segreto di questo successo. Li ho ovviamente contattati a caldo per felicitarmi a nome mio e di tutto il Circolo ed erano davvero entusiasti per aver scritto una pagina di storia del tennis italiano. La loro impresa è un inno per tutti i giovani tennisti. La loro immagine bella, pulita e vincente è davvero un valore aggiunto per il tennis italiano. Li aspettiamo presto al Park per festeggiare insieme e per ringraziarli delle straordinarie emozioni che hanno regalato a tutti noi e per aver portato un po’ di gialloblu nell’impresa di Malaga".

Trionfo dell'Italia in Coppa Davis: secondo successo dopo 47 anni

La storia del tennis italiano è stata riscritta da Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e il capitano Filippo Volandri. La vittoria 2-0 nella finale contro l'Australia ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Una sfida dominata dagli azzurri Sinner e Arnaldi contro De Minaur e Popyrin, ma è un successo di squadra oltre che di Jannik Sinner. Il numero 1 d'Italia ha vinto tutti e i tre singolari giocati nella fase finale a otto di Malaga, e ha chiuso la finale contro l'Australia d'autorità, con la sesta vittoria in sei confronti con l'australiano De Minaur, dominato 6-3, 6-0. L'Italia è diventata così l'undicesima nazione con almeno due titoli nella storia della manifestazione dopo Usa (32), Australia (28), Gran Bretagna (10), Francia (10), Svezia (7), Spagna (6), Russia (3), Repubblica Ceca (3), Germania (3) e Croazia (2). L'ultima finale dell'Italia in Coppa Davis era datata dicembre 1998 quando gli azzurri al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia. Il secondo successo per l'Italia in Coppa Davis arriva all'ottava finale di sempre, in una competizione che si disputa ogni anno e che esiste fin dal 1900.