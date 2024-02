Sestri Levante: task force con agenti in borghese per punire i padroni maleducati dei cani

Lotta dura ai padroni maleducati nel Comune di Sestri Levante. La polizia locale ha recentemente attivato un nuovo servizio in borghese, dedicato al controllo delle norme di comportamento per la detenzione di animali domestici in area pubblica, mirato a garantire il rispetto delle regolamentazioni vigenti e a promuovere un ambiente urbano più pulito. Gli agenti effettueranno controlli in diverse giornate, nelle prime ore del mattino e su tutto il territorio comunale.

Secondo quanto dichiarato dal Comune, l'obiettivo principale di questo servizio è verificare il rispetto delle norme stabilite nell'articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana e nell'ordinanza sindacale numero 40 del 2023, che riguardano principalmente l'utilizzo del guinzaglio nelle aree pubbliche e a uso pubblico, il possesso di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni, nonché la dotazione, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti.

"Questa iniziativa - conclude la nota del Comune - è stata pensata per promuovere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere la città più pulita per tutti e per ridurre il degrado indotto dalle deiezioni canine abbandonate su marciapiedi e strade frequentate dai cittadini, nonché le macchie delle deiezioni liquide".

