Uno storico marchio apre un punto vendita nel centro storico

Nuova apertura nel centro storico di Genova, uno storico marchio approda nel cuore della 'città vecchia', a pochi passi dal Porto Antico. In via Banchi 7 è stato infatti inaugurato nelle ultime ore il punto vendita di Conti Dolciaria

L'azienda è nata a Genova nel 1951 per dedicarsi alla produzione del classico pandolce genovese, poi la proposta venne ampliata fino ad arrivare all'iconico ghiacciolo 'Stramondiale'. All'interno del nuovo punto vendita sono disponibili tutti i prodotti che hanno reso celebre il marchio e tante specialità della nostra città e della nostra regione. In vendita anche il 'Gelato Superbo'.

Presente all'inaugurazione l'assessore al commercio Paola Bordilli, che ha commentato: "Non solo Borzoli ma ora anche in centro. Nasce anche da una chiacchiera di Natale questa apertura. Un'altra bella realtà in una zona che si sta ripopolando. Il Centro Storico, grazie al piano Caruggi e alle intese commerciali che ci permettono di consentire solo aperture di qualità, sta vedendo la nascita di molti locali legati alla tradizione e alle eccellenze locali. Questo ne è un esempio concreto e io ne sono felice. Ha avuto il piacere di venire con me il consigliere Paolo Carissimo del Municipio Medio Ponente".

