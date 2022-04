Coniglia gigante incastrata in un'auto: soccorsa, partorisce sette cuccioli

Soccorso con "sorpresa" a Molassana, dove una squadra di Vigili del Fuoco di Genova Est ha salvato una coniglia gigante fuggita con tutta probabilità da un allevamento. L'animale, un coniglio XL tecnicamente definito "da carne", era rimasto incastrato sotto il motore di un'auto parcheggiata nei pressi del ponte Fleming, tra lamiere e cavi. La coniglia, finita nel cofano probabilmente nel tentativo di cercare un rifugio, è stata tirata fuori dopo ore di lavoro.

Alla fine, dopo il salvataggio, una volontaria l'ha ricoverata nella clinica Zampa Tesa di corso Europa, e nel pomeriggio la guardia zoofila Paola Buscaldi del nucleo Recupero Animali Selvatici di Una l'ha portata in uno stallo gestito da altri volontari: qui la coniglia è in attesa del proprietario, o in alternativa sarà data in adozione.

La sorpresa è arrivata nella notte: l'animale ha partorito, dando alla luce sette cuccioli. Mamma e piccoli sono tutti insieme, in attesa che il proprietario (che rischia la multa) si faccia vivo. In caso contrario, saranno portati in un rifugio.