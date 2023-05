No Vax condannato per le minacce di morte e gli insulti a Bassetti

Aveva mandato messaggi su WhatsApp e video all'infettivologo Matteo Bassetti minacciandolo anche di morte. Il tribunale di Genova ha condannato con decreto penale un no vax di Livorno al pagamento di una multa, ad un risarcimento e al pagamento delle spese processuali.

Il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino commenta così la sentenza sui suoi social: "Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Genova ha condannato l'ennesimo personaggio no vax che mi ha, ripetutamente, molestato e minacciato, anche di morte, con messaggi sul mio personale numero di cellulare illecitamente diffuso, nell’agosto 2021, contro la mia volontà, sul noto canale Telegram Basta Dittatura. Il personaggio, nato a Livorno, cui venivano contestati i reati di cui agli artt. 81, 612 e 660 c.p., oltre alla pena pecuniaria comminata in conversione a quella della reclusione, dovrà pagarmi un risarcimento di euro 3.000,00 oltre alle spese legali del mio avvocato Rachele De Stefanis ed alle spese processuali. Giustizia è fatta. Attendiamo l'esito degli altri processi già fissati per il 2023 e 2024".