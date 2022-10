Centro storico: uno spaccia e l'altro gira con un grosso coltello, arresto e denuncia

I carabinieri delle compagnie Centro e San Martino, nel corso dei controlli nel centro storico, hanno arrestato un senegalese di 25 anni gravato precedenti di polizia.

Il giovane è stato sorpreso in flagranza in piazza della Commenda mentre cedeva alcuni grammi in dosi di eroina e crack a un pregiudicato genovese in cambio di una banconota da 50 euro. L'immediata perquisizione personale effettuata nei confronti dell'arrestato ha permesso di rinvenire ulteriori 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio posta in essere dal senegalese.

Denunciato anche, per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, un albanese 40enne, residente a Genova, con precedenti di polizia, che a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello di importanti dimensioni.