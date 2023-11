Mamma e neonata bloccate a Genova: colletta della polizia per aiutarle

Da Napoli a Bruxelles, il lungo viaggio di una mamma con la sua bambina sembrava doversi interrompere a Genova per mancanza di un seggiolino sul bus in partenza dal capoluogo ligure. Qui però la polizia, compiendo un gesto generoso, ha fatto la colletta per comprare l'accessorio e permetterle di proseguire in sicurezza.

La donna, con la sua neonata di 17 mesi, si stava dirigendo verso Bruxelles per raggiungere un parente a causa di gravi problemi familiari: dalla provincia di Napoli, dove vive con il marito gestendo un negozio di parrucchieri, ha preso un Flixbus dove ha sistemato la bimba su un seggiolino prestatole dall'autista.

Una volta arrivata a Genova, dove doveva cambiare pullman, il problema del seggiolino si è però ripresentato. E questa volta l'autista, essendone sprovvisto e non sapendo come aiutarla, ma dovendo comunque partire, ha chiamato il 112 per gestire la situazione.

La giovane mamma, che non aveva soldi per acquistare biglietti per un altro mezzo né un seggiolino, si è rivolta ai poliziotti disperata. A questo punto gli agenti intervenuti, per non interrompere il servizio del bus, si sono divisi: una pattuglia ha accompagnato madre e figlia in un negozio specializzato, facendo la colletta per comprare il seggiolino, mentre un'altra ha caricato i bagagli a bordo. In accordo con l'autista del pullman, si sono poi incontrati tutti all'ingresso dell'autostrada di Sestri Ponente dove la mamma e la figlia sono state caricate a bordo questa volta in tutta sicurezza.

L'accoglienza è stata "da stadio", con tutti i passeggeri del bus in piedi che hanno applaudito alla generosità dei poliziotti, facendo spazio a madre e figlia che hanno potuto continuare così il loro viaggio per Bruxelles.