Per alcuni episodi precedenti era stato infatti colpito dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

I carabinieri di Sestri Levante, nella giornata di mercoledì 29 marzo 2023, hanno arrestato un 40enne originario dell'Ecuador a Cogorno per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata.

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex e finisce in carcere