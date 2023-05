Si avventura in zona impervia e cade in un canalone, recuperato dai vigili del fuoco

Un giovane di 20 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco intorno alle ore 21:30 di venerdì 12 maggio 2023 in via della Madonnina a Cogoleto. Il ragazzo si era avventurato in una zona impervia ed era scivolato in una sorta di canalone, dal quale aveva difficoltà a uscire.

Sul posto sono intervenute le squadre di terra dei pompieri che, dopo averlo localizzato, l'hanno soccorso e riportato in strada, per poi affidarlo alle cure dei militi del 118.

In via della Madonnina è infatti intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto con una missione partita in codice giallo, il 20enne ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.