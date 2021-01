La denuncia a Cogoleto: «Saluto fascista in consiglio nella Giornata della Memoria». Bufera su tre consiglieri

Bufera su tre consiglieri comunali del Comune di Cogoleto, immortalati dalle videocamere che trasmettono lo streaming della seduta mentre alzano il braccio in quello che appare con ben poco margine di dubbio come il saluto fascista.

Il caso è scoppiato giovedì mattina, dopo che sia il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, sia il vicesindaco Stefano Damonte, hanno condannato duramente l’episodio, postando ancho uno screenshot della seduta in streaming che ritrae i tre consiglieri di minoranza tendere il braccio. In una seduta, tra l’altro, programmata nel giorno della ricorrenza della Giornata della Memoria.

«La giornata di ieri è stata segnata da un grave episodio avvenuto durante la seduta del consiglio Comunale: alcuni consiglieri della minoranza si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano. Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale», ha scritto Bruzzone, facendo riferimento all’intitolazioen della sala del Comune a Sandro Pertini e sottolineando che «la nostra Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino ad oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi. Sono pertanto convinto che quanto accaduto ieri non possa e non debba passare inosservato, nel rispetto di tutte le persone che, a causa dell'ideologia a cui rimandano quelle braccia tese - e più in generale, di ogni forma di prevaricazione indipendente dal colore politico - hanno vissuto gli orrori del passato perdendo la vita e vedendosi private di ogni forma di libertà e dignità».

«Ieri sera è avvenuta una cosa molto grave, una scena assolutamente vergognosa ad opera di alcuni esponenti della minoranza - ha aggiunto Damonte facendo eco alle parole del sindaco Bruzzone -Si tratta di gesti (il saluto romano) che devono essere sempre, con forza, condannati, soprattutto quando avvengono in un'aula di Consiglio Comunale e, come se non bastasse, nel giorno della Memoria».

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione, Giovanni Toti: «Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma. I consiglieri che durante il consiglio Comunale hanno fatto il saluto romano oltre a commettere un reato, hanno offeso nel giorno della Memoria tutte le vittime della follia criminale nazifascista - ha scritto Toti via Facebook - Da presidente di Regione ritengo che nessuno debba permettersi comportamenti simili, a maggior ragione i rappresentanti delle istituzioni, in nessuna giornata, non solo in quella della Memoria. Bene ha fatto il sindaco Paolo Bruzzone a condannare prontamente e condivido le sue parole dalla prima all'ultima».