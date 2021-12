Autostrade, con i cantieri tornano anche le code

Tornano i cantieri e tornano anche le code in autostrada, da lunedì 13 dicembre fino a domenica 19 ripristinati i lavori che erano stati sospesi ma con una ulteriore positiva rimodulazione sulle tratte Aspi, frutto del costante confronto tra Regione Liguria, il ministero e la concessionaria.

In particolare, da lunedì 13 sull’autostrada A26 non ci saranno più due cantieri inizialmente previsti anche per la prossima settimana tra Ovada e Masone in direzione sud, dove le lavorazioni sono terminate in anticipo, mentre sulla A10 si verrà lasciato libero dai cantieri il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà nel prossimo fine settimana del 18-19 dicembre.

Nella mattinata di lunedì 13 dicembre segnalate code sul nodo autostradale genovese. Sulla A7 un chilometro di coda verso Milano tra Bolzaneto e Busalla e tre chilometri tra Bolzaneto e il bivio per la A10 per chi viaggia verso Genova.

Code anche sulla A10 e sulla A12: un chilometro in direzione ponente tra Celle Ligure e il bivio A10-complanare di Savona mentre verso levante si registrano due chilometri di coda tra Nervi e Recco e uno tra Rapallo e Chiavari. Sempre sulla A12, ma in direzione Genova, tre chilometri di coda tra Rapallo e Recco e poi altri tre tra Genova Est e il bivio per la A7.

Infine sulla A26 sono tre i chilometri di coda tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano-Genova e Masone, verso Voltri.