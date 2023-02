Cocaina per 15mila dosi (e 300mila euro) sequestrata dalla polizia

Avano nascosto in casa, a Bolzaneto, 3 kg di cocaina purissima, ma la polizia di Stato l'ha scoperta: per questo due giovani albanesi, un 35enne e un 26enne, sono stati arrestati - fatta salva la presunzione di innocenza - per detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile da alcuni giorni monitoravano i due uomini, incensurati, con regolare attività lavorativa e ben inseriti nel tessuto sociale cittadino: a insospettire gli investigatori, i movimenti e le frequentazioni dei due al di fuori degli orari e degli impegni di lavoro.

Gli agenti dell’antidroga hanno approfittato per intervenire vedendo i due incontrarsi e salire nell’abitazione di uno di loro. Dopo pochi minuti, quando uno dei due è uscito, guardandosi intorno con attenzione, è stato fermato e controllato. Nello stesso tempo, i poliziotti sono entrati in entrambi gli appartamenti.

L’esito delle perquisizioni domiciliari ha confermato le ipotesi degli investigatori: a casa di uno dei due sono stati trovati oltre 2,5 kg di cocaina purissima confezionata in panetti, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto; nell’abitazione dell'altro, c'erano altri 500 grammi di cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento.

Vista la notevole quantità della droga trovata, così come le modalità di presentazione, i poliziotti hanno ritenuto che si trattasse di importanti fornitori di stupefacente per i pusher che operano quotidianamente sia nel centro storico che in altre delegazioni.

La sostanza sequestrata, infatti, avrebbe consentito la preparazione di oltre quindicimila dosi che, immesse sul mercato, avrebbero fruttato illeciti guadagni per oltre 300mila euro

Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Marassi.