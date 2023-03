Due etti di hashish e cocaina, arrestati spacciatori

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nell'ambito della provincia, identificando circa 130 persone e controllando una quarantina di veicoli.

Nel corso dell'attività sono state arrestate quattro persone, di cui un gambiano e un italiano, rispettivamente di 35 e 55 anni, su distinti ordini di carcerazione, per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e due persone per reati inerenti allo spaccio di droga.

In manette un genovese di 55 anni con pregiudizi di polizia, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di alcuni grammi di cocaina suddivisa in dosi e la somma di 1.000 euro provento presumibile dell'illecita attività. L'arrestato, attualmente agli arresti domiciliari per furto, evasione e altro, è stato processato con rito direttissimo. Stesso contesto è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti un 50enne genovese.

Infine arrestato un italiano di 18 anni con pregiudizi di polizia. Il giovane, fermato dai carabinieri a Santa Margherita Ligure e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre due etti di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un romeno di 45 anni, con pregiudizi di polizia, per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere poiché portava a seguito, nella stazione ferroviaria di Sestri Levante, un grosso coltello da cucina.