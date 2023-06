Bilanci 'truccati', indagati dieci funzionari della Città metropolitana

Dieci funzionari e tecnici della funzione Bilancio della ex provincia di Genova e poi della Città metropolitana sono stati indagati per falso ideologico dalla procura di Genova. L'accusa è quella di avere fatto risultare il bilancio in attivo quando non lo era.

A dare il via all'inchiesta è stato un esposto presentato dal sindaco metropolitano Marco Bucci alla Corte dei conti. I giudici contabili hanno poi trasmesso gli atti ai pubblici ministeri, che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione. Al vaglio i bilanci dal 2014 al 2018.

Tutto ruoterebbe intorno alle aliquote delle imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Secondo l'accusa, queste spese sarebbero state messe a bilancio in base al valore teorico dell'introito (basandosi sul numero dei veicoli immatricolati in tutta la provincia di Genova) e non in base ai veicoli realmente assicurati, così da fare risultare il bilancio in attivo.

Bucci era stato sentito a novembre come testimone. In questi giorni sono arrivati i primi avvisi di garanzia con l'invito a comparire per essere interrogati.