Invia 1500 euro per l'acquisto di un'automobile online, ma è una truffa

I carabinieri di Cicagna, al termine di indagini, hanno identificato e denunciato a piede libero per “truffa in concorso, riciclaggio e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” sei persone (quattro uomini e due donne) di età compresa tra 25 e 65 anni, quattro delle quali con precedenti di polizia.

I sei truffatori, ciascuno con un ruolo ben individuato all'interno della banda, avevano messo un annuncio su una piattaforma online per la vendita di un'automobile.

A finire nella trappola un 50enne di Cicagna interessato al veicolo: dopo aver inviato 1.500 euro per l'acquisto tramite vaglia postali è rimasto però a mani vuote, i venditori sono spariti e l'automobile non è mai stata consegnata. L'uomo si è quindi rivolto alle forze dell'ordine che hanno individuato e denunciato i truffatori.