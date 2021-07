Tragedia di Marassi, inchiesta sulle morte di Christian La Fauci e della madre

La procura ha aperto un fascicolo, atto dovuto, per poter disporre un'autopsia che confermi quando accertato sin dalle prime battute: lo scrittore 46enne sarebbe morto per un malore e la madre, inferma e impossibilitata a chiedere aiuto, sarebbe morta pochi giorni dopo

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di Christian La Fauci , 46 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di Marassi in cui è stato scoperto anche il cadavere della madre, anziana e invalida.

L’apertura dell’inchiesta - per omicidio colposo - è un atto dovuto e necessario per disporre una serie di accertamenti volti a chiarire le cause del decesso. L’ipotesi ormai conclamata, però, è che lo scrittore 46enne, noto per i libri sul calcio inglese, sia morto a causa di un malore, e che la madre, impossibilitata a chiedere aiuto perché inferma e costretta a letto, sia morta qualche giorno dopo perché senza assistenza.

Una tragedia scoperta soltanto dopo che un amico di La Fauci, preoccupato, si è presentato a casa sua per avere notizie ed è entrato con le chiavi che aveva. I soccorritori hanno scoperto il cadavere dello scrittore sul letto, nella sua stanza, e quello della madre, affetta da gravi patologie, in un’altra.

I primi accertamenti hanno confermato che il decesso risale a diversi giorni prima del ritrovamento, ma sarà l’autopsia, insieme con gli altri esami disposti, a fare chiarezza in modo definitivo. Sotto choc i vicini di casa e gli amici di famiglia, abituati a non avere notizie per diversi giorni dallo scrittore soprattutto quando era al lavoro su un nuovo progetto.