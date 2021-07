Tragedia a Marassi, madre e figlio trovati morti in casa

Dolore e sgomento nel quartiere di Marassi per la scomparsa dello scrittore Christian La Fauci, trovato morto nella sua casa in via Masina. Dopo che da alcuni giorni un amico non riusciva a mettersi in contatto con lui, questa mattina ha avvisato la polizia e si è presentato insieme agli agenti presso l'abitazione.

All'interno, oltre al cadavere di Christian, è stato trovato anche quello della madre. Il 45enne sarebbe morto per cause naturali prima della donna, la quale, allettata, dopo la scomparsa del figlio, non ha più potuto contare su quell'aiuto fondamentale per la sua sopravvivenza.

Christian La Fauci, tifoso del Genoa, scriveva libri sul calcio inglese e gestiva una trasmissione radiofonica su radio Cruijff. La casa editrice Urbone Publishing ha voluto ricordarlo con un post sui social: "Ciao Christian, grazie di tutto. Riposa in pace".