Scarsa igiene, chiusa storica trattoria del centro storico

Gli appellativi attribuiti alla sua storica titolare non facevano rima con pulizia e igiene, ma questo non aveva mai avuto ripercussioni sull'attività. Ora invece la trattoria del centro storico a due passi da via XXV Aprile è stata chiusa in seguito a un controllo, effettuato dagli ispettori dell'Asl nella giornata di venerdì 2 febbraio 2024.

Tovaglie a quadri senza troppe pretese, cucina rigorosamente casalinga e tradizionale creavano un ambiente informale dove poter consumare un pranzo senza spendere una fortuna. Ora, prima di poter riaprire, l'attuale titolare dovrà sanare le gravi carenze riscontrate, per le quali gli è stata inflitta una sanzione di seimila euro.

Nel maggio del 2017 il locale ha festeggiato i 100 anni di attività. La chiusura rappresenta un duro colpo per la proprietà, ma potrebbe anche essere l'occasione per rinnovare il locale, cercando di non fargli perdere quell'atmosfera di 'una volta', che si respirava al suo interno.

Coerentemente con quanto facciamo di solito, pur trattandosi di un locale storico, GenovaToday ha deciso di non pubblicarne il nome.