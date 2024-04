Gravi carenze igieniche: chiuso bar a Sturla

Condizioni igienico sanitarie carenti, con la presenza di svariato materiale accatastato insieme con gli alimenti, sporcizia e unto nell'unico frigo funzionante. Per questo è stato chiuso un bar di via Brenta.

È successo giovedì 11 aprile, in serata: i poliziotti del commissariato di polizia Foce – Sturla, con l'aiuto di quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, durante un controllo, sono entrati nel locale, trovandovi dieci avventori di cui cinque pregiudicati, e le condizioni igieniche del locale in stato precario.

Viste le condizioni generali del bar, i poliziotti hanno richiesto l'intervento di personale di Asl 3 che ha provveduto all'ispezione e all'immediata chiusura del locale per le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate.

I poliziotti stavano presidiando la zona nell'ambito di un servizio straordinario, attività che ha permesso di effettuare mirati controlli ai fini del contrasto di fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, presenza di cittadini stranieri irregolari e controlli presso gli esercizi commerciali e ricettivi. Complessivamente, durante tutta l’attività, sono state identificate 74 persone e controllati 22 veicoli.