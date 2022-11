Chiude Ombre Rosse il ristorante giardino del centro storico

Chiude Ombre rosse il ristorante giardino di vico degli Indoratori. L'annuncio, pubblicato via social dai titolari, ha raccolto decine di commenti dagli affezionati clienti. Dispiacere nel quartiere per un'altra saracinesca che si abbassa in questo caso dopo dieci anni di attività non solo gastronomica ma anche culturale. Chi entrava nel locale, infatti, poteva trovare cibo e vino ma anche libri e tanti sono stato gli eventi ospitati da Francesca e Gennaro.

"L’insegna è un po’ sbiadita perché presto sarà sostituita…Francesca e Gennaro hanno scelto di lasciare andare quello che per 10 anni è stato come un figlio". Locale segnalato dalle guide enogostranomiche nazionali e stranieri era conosciuto anche per la sua selezione di vini che ora vanno in svendita.

"Venerdi e sabato saremo aperti per una svendita a prezzo di costo dei vini in giacenza e ne approfitteremo per salutarvi e brindare all’affetto che ci avete dimostrato in questi 10 anni". Una decisione senza ripensamenti dato che Francesca e Gennaro scrivono: "Abbiamo già consegnato i Pos per i pagamenti elettronici quindi venite muniti di contanti; vi spettiamo numerosi".