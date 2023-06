Riaperta La Spiaggia Per Tutti a Chiavari

Mercoledì 14 giugno 2023 ha riaperto La Spiaggia Per Tutti, l'arenile comunale attiguo al porto turistico di Chiavari per cittadini e turisti con disabilità, in collaborazione con Anffas e Villaggio del Ragazzo.

A disposizione degli utenti ombrelloni, spogliatoi, docce e ausili per la balneazione. L'accesso è gratuito, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, fino al 13 settembre.

Il lido gratuito permette, tramite l'app Sportclubby o prenotazione al numero 348 6197770, di fruire di servizi dedicati all'accoglienza di persone con disabilità grazie a specifici ausili e al supporto di cinque operatori specializzati.