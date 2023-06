Chiavari, suicida in carcere il detenuto modello

Aveva 38 anni e sarebbe uscito nel 2026 dopo aver scontato la pena per alcuni furti compiuti in Italia.

Invece, è stato trovato nella sua cella impiccato con le lenzuola. Nessun segno di violenza esterno secondo gli investigatori, ma un gesto volontario. E un segnale di allarme per lo stato in cui la malattia psichiatrica è gestita nelle carceri. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il detenuto di origini tunisine arrivato a Chiavari dal carcere della Spezia nel 2021, aveva sempre avuto una condotta impeccabile.

In particolare, era impegnato nelle attività rieducative dell'istituto e aveva mostrato un particolare interesse per il canto. Dopo aver perso la casa, si era reso compiuto colpevole di alcuni furti per cui doveva scontare quattro anni.