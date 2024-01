La denuncia del Pci: "Vandalizzata la nostra sezione nella Giornata della Memoria"

Vandali in azione a Certosa, nella sede del Partito Comunista Italiano. A denunciare quanto accaduto nella serata di sabato 27 gennaio 2024, sono la federazione della Liguria e quella di Genova, attraverso una nota diffusa.

"Il nostro segretario provinciale - si legge - ha trovato stracciati, oltre a tutti i nostri manifesti, anche l’insegna fissata sulla porta d’ingresso. Ciò è avvenuto in occasione della Giornata della Memoria e a seguito di un altro atto vandalico subito, alcune settimane fa, dalla nostra sezione di Genova Prà, dove è stata danneggiata e divelta la bandiera del partito. È evidente - sostiene il Pci - come il clima creatosi nel nostro Paese autorizzi certi atteggiamenti e vili atti di violenza e d’intolleranza nei confronti di chi continua a portare avanti con coerenza certi valori e si batte ogni giorno per la tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori e dei più deboli".

I dirigenti locali del Partito Comunista Italiano poi aggiungono: "Il modo migliore per reagire resta quello di continuare nell’instancabile lavoro di dialogo, lotta e sensibilizzazione che le compagne e i compagni svolgono quotidianamente. L’antifascismo militante è più che mai necessario. Lo è in ragione di valori sempre attuali e, oggi, più attuali che mai come il rispetto degli altri a prescindere dall’etnia, dalla cultura e dalla religione, la tutela delle libertà fondamentali, la condanna della violenza, il contrasto al razzismo, alla sopraffazione, all’oppressione. Sembrano cose scontate, ma non lo sono. Antifascismo, oggi più che mai, significa tutela delle libertà, delle minoranze, senso di giustizia e Democrazia. Questi valori sono in pericolo e non vederlo o non capirlo vuol dire vivere col paraocchi. Non ci fate paura - concludono dal Pci - né fermerete il nostro impegno sempre più necessario e fondamentale in un clima di odio fomentato da un Governo di chiaro stampo fascista e da un centrosinistra responsabile dello sdoganamento di certi fenomeni".